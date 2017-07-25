Эффективные презентации с пультом Logitech Spotlight

Для многих людей, даже топ-менеджеров со стажем и опытом, выступление перед большой аудиторией – задача куда сложнее, чем, например, реализация проекта с нуля. И в этом нет ничего экстраординарного: не все от природы красноречивы, раскованы и харизматичны. Кто-то с легкостью взрывает зал, а кто-то соглашается на десяток внеплановых командировок на край мира, лишь бы избежать появления на публике. Хотя всем понятно, что это не выход.

Почему мы так боимся выступать? Самая частая причина, по мнению психологов, – наша неуверенность. То есть человек, которому предстоит что-то презентовать, опасается, что зрители не воспримут его идеи, что иронично отнесутся к его манере подачи информации и что вообще что-то пойдет не так: не включится презентация, будет слабый звук, случится путаница с переключением слайдов и тому подобное.

Как уменьшить страх и выступить так, чтобы, минимум, аудитория не уснула, максимум – аплодировала стоя?

Кармин Галло, специалист по коммуникациям, телеведущий, известный тренер по ораторскому искусству и автор бестселлера «Презентация. Уроки убеждения от лидера Apple Стива Джобса», советует - «Чтобы выступление захватило публику, у спикера должна быть свобода действий: у вас должна быть возможность ходить по залу, активно работать со слайдами, жестикулировать и вообще – вести себя так, будто вы рассказываете все это компании приятелей в непринужденной обстановке. То есть нужна уверенность».

Чувствовать себя уверенным во время любого, даже самого волнительного выступления поможет беспроводный пульт для презентаций Logitech Spotlight. Устройство с минималистичным дизайном и широкой функциональностью позволяет организовать выступление профессионально и с учетом последних тенденций в области презентации информации.

Logitech Spotlight обеспечивает:

свободу передвижения (диапазон действия пульта – 30 м 2 );

); легкое и удобное управление информацией на экране (листать слайды, включать и останавливать видео, переходить по ссылкам – все это Spotlight делает экранным курсором, то есть не нужно прерываться и спешить к ноутбуку);

возможность выделять и увеличивать желаемый участок слайда, если нужно продемонстрировать мельчайшие детали изображения;

безупречный тайминг (с помощью устройства можно контролировать время презентации от первого до последнего слайда, программно задавая промежуточные этапы выступления).

При этом пульт отличается интуитивно понятным интерфейсом, легко подключается к любому совместимому компьютеру, работает на Windows и Maс, совместим со всеми популярными приложениями для проведения презентаций и заряжается всего за одну минуту.

Не удивительно, что Logitech Spotlight используется спикерами культовой TED-конференции и рекомендован многими гуру лекторского мастерства.

Logitech Spotlight доступен на рынке Украины по рекомендованной цене 3 899 грн.

Подробнее о Logitech Spotlight читайте на официальном сайте Logitech.