Сайты "Корреспондента" и "Комсомолки" третий день не работают из-за вируса

Сайты изданий "Корреспондент.net" и "Комсомольская правда в Украине" по состоянию на 23.15 пятницы остаются в не рабочем состоянии.

"Уважаемые посетители, работа сайта была нарушена в результате массовой вирусной атаки. Сейчас наша команда прикладывает все усилия, чтобы восстановить его работу в самое ближайшее время", - сообщается на сайтах указанных изданий.

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По данным Нацполиции, за двое суток 1508 юридических и физических лиц уже подали жалобы в киберполицию о блокировании компьютеров вирусом Petya.A., который шифрует данные на компьютере и требует выкуп.