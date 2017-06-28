Массовая кибератака вирусом Petya до сих пор не прекратилась - Европол

Массовая хакерская атака вирусом Petya все еще не остановлена. Об этом заявили официальные представители Европола.

"Атака привела к заражению компьютеров по всему миру и до сих пор не остановлена… Европол создал срочный координационный центр и в настоящее время активно контролирует распространение вымогательства... На данном этапе невозможно назвать число жертв, подвергшихся заражению", — отмечается в заявлении.

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Отмечается, чтоэтот вирус похож на предыдущую атаку вируса WannaCry, но более сложный.

"Есть четкие совпадения с атакой WannaCry, но есть также признаки более сложной атаки, предназначенной для использования различных уязвимостей. Это демонстрация того, как масштабно развивается киберпреступность и, опять же таки, напоминание компаниям о важности принятия соответствующих мер кибербезопасности", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 27 июня крупнейшей хакерской атаке, которая распространяет вирус Petya.A, который блокирует работу компьютерных систем, подверглись украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и ряд других крупных предприятий.