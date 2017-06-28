Вирус Petya.A атаковал компании в Польше

Компьютерный вирус Petya.A добрался и до Польши. Об этом сообщает польский специализированный портал niebezpiecznik.pl.

"Так же, как и в мире, проблема коснулась компаний логистической отрасли. Также небольшие компании, сервисно-торговые центры, которые не связаны с этим сектором рынка, были атакованы. Никто не должен поэтому чувствовать себя в безопасности", - сказано в сообщении.

Информацию об атаках на польские компании подтвердил директор бюро управления службами безопасности компании Exatel Якуб Сыта.

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"Ряд польских компаний были атакованы вирусом Petya", - сказал он. По его словам, масштаб этой атаки станет известен в среду.

Он отметил, что пока не может подтвердить, пострадали ли какие-то польские фирмы от вируса.

"Однако могу подтвердить с уверенностью, что ряд компаний были атакованы. Во многих случаях были обнаружены подозрительные письма, я знаю о большом количестве обнаруженных компьютерных инфекций", - сказал Сыта.

Напомним, ранее об атаках вируса Petya.A заявили во Франции, Испании и Индии.