Из-за вчерашней кибератаки до сих пор не работает главный сервер аэропорта "Борисполь".

Об этом заявил первый заместитель гендиректора аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, аэропорт о времени полетов информирует пассажиров в ручном режиме. Центральное табло обновляется в ручном режиме через 15 минут.

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Кроме того, как сообщает пресс-служба аэропорта на своей странице в Facebook, он-лайн трансляция табло доступна по ссылке в Youtube.

«Уважаемые пассажиры! Онлайн-трансляция табло аэропорта доступна по ссылке https://youtu.be/gYeRQOL4jgs», - говорится в заметке.

Сообщается, что другие службы работают в штатном режиме. Задержки рейсов нет.

Как сообщал УНИАН, 27 июня крупнейшей хакерской атаке, которая распространяет вирус Petya.A, который блокирует работу компьютерных систем, подверглись украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и ряд других крупных предприятий.