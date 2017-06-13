Ученые разработали особый состав теста для выпекания хлеба на МКС

Немецкая компания Bake In Space и специалисты из других исследовательских институтов разработали особый состав теста и процесс выпечки, который позволяет выпекать хлеб без крошек на борту Международной космической станции (МКС), сообщает ZN.UA со ссылкой на New Scientist.

Читайте такжеSpaceX перенесла запуск корабля с грузом для МКСКак подчеркивает издание, подобный подход позволит решить основную проблему употребления хлеба в космосе: появление крошек. Впервые хлеб в космосе попробовали астронавты миссии Gemini 3 в 1965 году. Тогда крошки разлетелись повсюду, попадая в глаза астронавтов и засоряя электронику, что могло привести к возгоранию. С тех пор использование хлеба в космосе запрещено.

Новая же технология позволит печь хлеб непосредственно на МКС. Испытания системы начнутся уже в апреле 2018 года. Разработчики планируют контролировать процесс выпекания хлеба с Земли. Для того, чтобы проследить за тем, как микрогравитация действует на уже испеченный хлеб, на МКС будет доставлен уже готовый продукт.