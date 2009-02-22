Японцы придумали «сканер улыбки»

Необычный прибор, измеряющий широту и щедрость улыбки, запустила в производство японская компания "Омрон", сообщает ИТАР-ТАСС. "Сканер улыбки", отмечают изобретатели, дает оценку состояния тридцати точек на лице человека, включая выражение и форму глаз, степень открытия рта, а также "веселые" морщинки.

Чем лучезарнее будет улыбка желающего определить свой "проходной балл" перед видеокамерой, тем крупнее предстанет его портрет на экране отдельного монитора. После серии замеров прибор поможет выбрать наиболее подходящий вариант для какой-либо ситуации и зафиксировать его в процентах. Однако лучшая улыбка, которая станет образцом для последующих тренировок, может быть выбрана, как правило, после ста попыток.

Значение этого прибора в Японии, где улыбка признается как "флаг корабля" и с давних пор считается неотъемлемым элементом межличностного общения, трудно переоценить. Особенно полезной новинка, уверены его создатели, будет для работников многочисленных служб сервиса, продавцов универмагов, врачей и медсестер, работающих в реабилитационных центрах. Наверняка, прибор пригодится и японским политикам при подготовке к отнимающим немало сил и времени предвыборным поездкам по стране. По-особенному тепло улыбающийся кандидат в депутаты, несомненно, вызовет больше доверия у избирателей.