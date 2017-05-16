Социологи подсчитали аудиторию заблокированных в Украине ВКонтакте, Яндекс и Одноклассников (рейтинг)
18:54, 16 мая 2017Наука и IT
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Забаненые в Украине российские сайты попали в топ самых популярных.
ВКонтакте заблокируют в Украине / REUTERS
В топ-10 самых посещаемых сайтов Украины вошли ВКонтакте, Mail.ru, Яндекс и Одноклассники, которые сегодня своим указом заблокировал президент Петр Порошенко. Об этом свидетельствуют результаты исследований TNS.
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При этом в Mail.ru наблюдается снижение охватов, как отмечается в сообщении.
По состоянию на апрель 2017 года ВКонтакте занял третье место с 25, его охват - 78,3%. На четвертой строчке топ-25 - Mail.ru (62,3%). На пятом месте - Яндекс с 62,3%. Девятое место отдали Одноклассникам (46,9%).
А полный топ-25 выглядит так:
tns-ua.com
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Новость в сюжете: Блокировка в Украине ВКонтакте и Одноклассников