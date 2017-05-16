Социологи подсчитали аудиторию заблокированных в Украине ВКонтакте, Яндекс и Одноклассников (рейтинг)

В топ-10 самых посещаемых сайтов Украины вошли ВКонтакте, Mail.ru, Яндекс и Одноклассники, которые сегодня своим указом заблокировал президент Петр Порошенко. Об этом свидетельствуют результаты исследований TNS.

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При этом в Mail.ru наблюдается снижение охватов, как отмечается в сообщении.

По состоянию на апрель 2017 года ВКонтакте занял третье место с 25, его охват - 78,3%. На четвертой строчке топ-25 - Mail.ru (62,3%). На пятом месте - Яндекс с 62,3%. Девятое место отдали Одноклассникам (46,9%).

А полный топ-25 выглядит так: