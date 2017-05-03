В Японии запустили поезд-люкс с двухэтажными купе и ванными комнатами (фото)

В Японии совершил первый рейс поезд класса "люкс" Shiki-Shima, который оснащен двухэтажными люкс-купе, туалетной и ванной комнатами.

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Как сообщается на сайте японской железнодорожной компании East Japan Railway, поезд-люкс состоит из десяти вагонов, в шести из них двухэтажные люкс-купе с туалетной и ванной комнатами, пишет "Громадське".

Для пассажиров предусмотрены ресторан с изысканной кухней и живой музыкой, две зоны отдыха с панорамными окнами и бар.

Поезд вмещает лишь 34 пассажиров. Стоимость билетов – от 4400 до 10 тысяч долларов. В стоимость билета включено питание. Высокая стоимость путешествий не помешала забронировать билеты до марта 2018 года.

Первый рейс по маршруту Токио - остров Хоккайдо состоялся 1 мая, во время путешествия было несколько остановок.