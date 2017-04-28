Турчинов пообещал заблокировать "антиукраинские" каналы на Донбассе: появилась новая технология

Украинские специалисты разработали технологию блокирования российских телерадиоканалов на временно оккупированных украинских территориях. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам во время посещения Центра подготовки подразделений особого назначения Национальной полиции заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

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«Наши специалисты отработали технологию, которая достаточно эффективно действует относительно блокировки антиукраинского телерадиопространства», - сказал Турчинов.

По его словам, эта технология позволяет выборочно блокировать каналы, которые распространяют российскую сепаратистскую пропаганду, и одновременно создает условия для того, чтобы работали украинские каналы.

«Мы имеем право это делать, потому что это украинский частотный ресурс, и эта технология позволит (действовать) достаточно быстро. Сначала мы ее отработаем вдоль линии (столкновения) на Донбассе, а после этого мы будем использовать вдоль всей украинской границы», - сообщил Турчинов и добавил, что технология позволяет блокировать как аналоговые, так и цифровые сигналы.

При этом он подчеркнул, что стоимость этой технологии ниже, чем тех, что существуют на настоящее время, и внедрить ее можно в ближайшие 2-3 месяца.