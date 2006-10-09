Ford ”рассекретил” пятидверную версию Mondeo (фото)

Компания Ford распространила первые официальные фотографии пятидверной версии Mondeo нового поколения. Автомобиль был сфотографирован во время съемок нового фильма о Джеймсе Бонде "Казино рояль" (CASINO ROYALE).

Мировая премьера автомобиля, как и кинофильма, состоится 17 ноября 2006 года. В отличие от серийной модели, которая появится во второй четвери 2007 года, машина Бонда создана в единственном экземпляре и по обходной технологи. Тем не менее, в Ford уверяют, что внешне автомобиль отличается от будущей серийной модели только спортивным пластиковым обвесом.

Пятидверная версия с кузовом лифтбэк напоминает другие новые автомобили марки - минивэны S-Max и Galaxy. Прототип Mondeo с кузовом универсал был показан публике около двух недель назад на Парижском автосалоне.

Компания Ford пока не распространяет официальной информации о технических характеристиках новой модели. Ожидается, что самые мощные версии машины будут комплектоваться 2,5-литровыми бензиновыми турбомоторами или шестицилиндровыми дизелями объемом 2,7 литра.

Автолента.ру