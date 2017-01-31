В Netflix представили устройство для управления телевизором с помощью силы мысли (видео)

Об этом сообщается в блоге компании.

Девайс был представлен в рамках Netflix HackDay Winter 2017.

Управление с помощью MindFix осуществляется на основе гаджета под названием Muse. Устройство, надеваемое на голову пользователя, представляет собой электроэнцефалограф, отлеживающий изменение функций мозга. Разработчики адаптировали гаджет под управление Netflix.

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Отмечается, что компания не собирается выпускать данное устройство на потребительский рынок.

Компания продемонстрировала видео, в котором показано, как работает MindFix. С его помщью разработчики смогли запустить фильмы из библиотеки Netflix и промотать меню сервиса.

Ранее сообщалось, что Apple планирует выпускать собственные сериалы.