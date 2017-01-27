"Святой Грааль" физики высокого давления: гарвардские ученые утверждают, что смогли превратить водород в металл (фото)

Физики из Гарвардского университета впервые в истории синтезировали металлический водород. Об этом сообщает nplus1.ru.

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Водород — самый распространенный элемент во Вселенной. В обычных условиях он существует в виде бесцветного газа, каждая частица которого состоит из двух атомов водорода. В 1935 году физики Вигнер и Хантингтон теоретически предсказали, что дополнительно увеличив давление можно заставить водород перейти в металлическое состояние.

Авторы новой работы утверждают, что смогли синтезировать твердый металлический водород с помощью алмазной наковальни, создававшей давление в 4,95 миллиона атмосфер в охлаждаемой жидким гелием ячейке. Примерно такое давление создает объект с массой слона, стоящий на игле с площадью поверхности острия меньше квадратного миллиметра. Прибор для синтеза состоит из пары высококачественных алмазов с плоскими отшлифованными гранями наковальни. Их сжимают, вкручивая длинных стальные винты.

Harvard scientists have created metallic hydrogen, the rarest and potentially most valuable material on the planet https://t.co/QfnCmTmOrt — Harvard University (@Harvard) January 27, 2017

водород привлек к себе внимание экспериментаторов благодаря своим необычным свойствам — с одной стороны, теоретики предсказывают ему сверхпроводимость при температурах близких к комнатной. С другой стороны, в виде металлической фазы водород запасает огромную энергию и его удобно хранить — это свойство важно для ракетостроения.

Попытки синтеза материала начались во второй половине XX века, но до сих пор нельзя с уверенностью сказать, что он был получен. Независимые эксперты, также участвующие в "гонке", сомневаются в надежности работы. Во-первых, эксперимент был поставлен лишь один раз и не воспроизводился. Во-вторых, свою роль могло сыграть покрытие из оксида алюминия — нет уверенности, что материал не восстановился до металлического алюминия.

Считается, что встретить металлический водород можно, например, в недрах Юпитера.