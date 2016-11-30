Украинская молодежь достойно выступила на самой престижной Всемирной олимпиаде по робототехнике (фото)
Более 30 тысяч команд из 51 страны, из которых семь команд из Украины, отстаивали почетное право на лучшую мировую команду по робототехнике.
13 Мировая олимпиада по робототехнике WRO (WorldRobotOlympiad), которая проходила в Нью-Дели с 25 по 27 ноября 2016 года стала для украинских команд настоящим испытанием на стойкость.
Об этом сообщает ROBOTICA.
Семь команд - это самый большой состав украинской сборной за всю восьмилетнюю историю участия в WorldRobotOlympiad. Возраст участников соревнований от 9 до 18 лет. Впервые Украина была представлена в старшей категории ARC(AdvancedRoboticChallenge), в которой студенты из самых престижных технических университетов доказывают всему Миру свою компетентность в программировании и конструировании роботов.
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По итогам соревнований три наших команды средней и младшей лиги вошли в четверть финала и одна команда младшей лиги вошла в финал. Это большое достижение и перспективное будущее как для участников олимпиады, так и для всех тех, кто занимается робототехникой в Украине.
Успех украинской сборной год за годом доказывает важность развития перспективного направления робототехники, не оставляя сомнения, что за этим есть будущее и вдохновляет наших детей к обучению передовым технологиям и подготовке к эре робототехники.