Украинская молодежь достойно выступила на самой престижной Всемирной олимпиаде по робототехнике (фото)

13 Мировая олимпиада по робототехнике WRO (WorldRobotOlympiad), которая проходила в Нью-Дели с 25 по 27 ноября 2016 года стала для украинских команд настоящим испытанием на стойкость.

Об этом сообщает ROBOTICA.

Семь команд - это самый большой состав украинской сборной за всю восьмилетнюю историю участия в WorldRobotOlympiad. Возраст участников соревнований от 9 до 18 лет. Впервые Украина была представлена в старшей категории ARC(AdvancedRoboticChallenge), в которой студенты из самых престижных технических университетов доказывают всему Миру свою компетентность в программировании и конструировании роботов.

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По итогам соревнований три наших команды средней и младшей лиги вошли в четверть финала и одна команда младшей лиги вошла в финал. Это большое достижение и перспективное будущее как для участников олимпиады, так и для всех тех, кто занимается робототехникой в Украине.

Успех украинской сборной год за годом доказывает важность развития перспективного направления робототехники, не оставляя сомнения, что за этим есть будущее и вдохновляет наших детей к обучению передовым технологиям и подготовке к эре робототехники.