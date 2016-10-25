Легендарная полиция Лос-Анджелеса пересаживается на электромобили Tesla (видео)

Как сообщает N+1 со ссылкой на NBC, Департамент полиции Лос-Анджелеса договорился с американской компанией Tesla Motors о конвертации электромобиля Tesla Model S P85D в патрульную машину.

В рамках соглашения на машину установят радиостанцию, компьютер, защитную решетку для задержанных, крепление с замком для дробовика, проблесковые маячки и другое специальное оборудование.

В настоящее время полиция Лос-Анджелеса внедряет программы по переходу на экологически чистый транспорт. При этом полицейским для борьбы с нарушителями необходимы машины, способные на быстрый разгон, а также обладающие большим запасом хода на одной зарядке аккумуляторов.

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Электромобили Tesla Model S удовлетворяют этим требованиям полицейских. В начале текущего года Tesla Motors передала Департаменту полиции Лос-Анджелеса в аренду два электромобиля. Один получил стандартную полицейскую окраску и проблесковые маячки, но не был оборудован специальными системами. Машина приняла участие в нескольких выставках.

В рамках соглашения с полицией Tesla Motors оборудует второй арендованный департаментом автомобиль. После того как все оборудование будет установлено на электромобиль, полицейские приступят к его испытаниям. Машиной будет управлять штатный полицейский. На электромобиле полицейский будет выезжать на вызовы и даже участвовать в погонях, если таковые случатся.