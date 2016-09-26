В Германии представили первый в мире поезд "на водороде" (фото, видео)

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на ScienceAlert.

Вместо выбросов, привычных для обычных поездов на дизельной тяге, поезд Coradia iLint будет выбрасывать в атмосферу лишь пар и водяные капли. Поезд впервые был показан публике на прошедшей в Берлине выставке InnoTrans.

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Электромоторы поезда питаются от литийионных аккумуляторов, которые заряжаются от водородных топливных элементов. Одной заправки водородом хватает 800 км пути.

По данным газеты Die Welt, поезд будет курсировать по маршрутам в Нижней Саксонии, местные власти уже заказали французам 14 составов. Если испытания окажутся успешными, опыт будет перенесен на другие районы Германии.