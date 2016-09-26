В Германии представили первый в мире поезд "на водороде" (фото, видео)
Французская транспортная компания Alstom презентовала первый в мире пассажирский поезд, который будет ездить по железным дорогам Германии, только на водороде.
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на ScienceAlert.
Вместо выбросов, привычных для обычных поездов на дизельной тяге, поезд Coradia iLint будет выбрасывать в атмосферу лишь пар и водяные капли. Поезд впервые был показан публике на прошедшей в Берлине выставке InnoTrans.
Читайте такжеУкраинские специалисты приняли участие в конференции по вопросам биологической безопасности в Токио
Электромоторы поезда питаются от литийионных аккумуляторов, которые заряжаются от водородных топливных элементов. Одной заправки водородом хватает 800 км пути.
По данным газеты Die Welt, поезд будет курсировать по маршрутам в Нижней Саксонии, местные власти уже заказали французам 14 составов. Если испытания окажутся успешными, опыт будет перенесен на другие районы Германии.