Ученые назвали большие бокалы причиной алкоголизма

Причиной этого может быть иллюзия, что количество спиртного меньше, чем оно есть на самом деле, передает Lenta.ru. Недавний обзор научных работ, выполненный международной организацией Cochrane Collaboration, показал, что размер и объем посуды увеличивает потребление продуктов питания и безалкогольных напитков. Однако подобный эффект не был продемонстрирован для спиртного.

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Чтобы проверить, влияет ли на количество выпитого алкоголя размер бокалов, ученые повели исследование в одном из магазинов спиртного в Кембридже.

Магазин продает вино, разлитое в бокалах стандартным объемом в 300 миллилитров. Одна порция напитка составляет 125 или 175 миллилитров. В течение 16 недель владельцы заведения меняли размер бокалов раз в две недели, чередуя малый объем (250 миллилитров), стандартный и большой (370 миллилитров). Объем самого вина в бокале оставался прежним.

Исследователи обнаружили, что ежедневный объем купленного вина был примерно на 9,4% выше, когда спиртное продавалось в больших бокалах, чем в стандартных. При этом количество продаваемого алкоголя в малых бокалах не отличалось от того, что подавалось в стандартном объеме. Ученые объяснили это тем, что больший размер посуды изменяет визуальное восприятие количества вина, заставляя людей думать, что они пьют меньше обычного.

Потребление алкоголя является одним из основных факторов риска развития таких заболеваний, как сахарный диабет второго типа, рак и нарушение функций печени.