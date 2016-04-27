Исследование: по умственным способностям вороны не уступают обезьянам

Исследование ученых из Швеции, Британии и Германии опубликовано в журнале Royal Society Open Science, сообщает N+1.

Ингибиторный контроль заключается в подавлении импульсивных действий и выборе более рационального поведения при решении различных задач.

Сотрудники Лундского университета с коллегами протестировали ингибиторный контроль у пяти обычных воронов, десяти галок и десяти новокаледонских воронов.

Для этого использовали задачу с цилиндром. Она состоит в том, что сначала птицам предлагают непрозрачный цилиндр, открытый с обоих концов, в середину которого кладут лакомство. Когда птицы привыкают доставать пищу (об этом судят по четырем-пяти последовательным безошибочным действиям), цилиндр заменяют на прозрачный. Инстинкт велит животным пытаться взять приманку напрямую, через стенку цилиндра. Проникновение в цилиндр через боковое отверстие без предварительных попыток прямого извлечения пищи расценивается как проявление ингибиторного контроля.

Каждая птица поучаствовала в 10 подобных экспериментах. Оказалось, что вороны выполняют задание безошибочно в 100% случаев. У галок частота успеха составила 97%, а у новокаледонских воронов - 92%.

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Полученные данные сопоставили с результатами исследования, проведенном в американском Университете Дьюка в 2014 году. В ходе него задачи с цилиндром выполняли 36 видов животных, из них 29 видов млекопитающих, в том числе 23 примата, и семь видов птиц, в том числе два вида врановых (обыкновенная и калифорнийская кустарниковая сойки).

Эксперимент американцев показал, что успех выполнения задачи четко коррелирует с размером мозга животного, и лучше всего с ней справляются шимпанзе (100% успеха), орангутаны (99,1%), бонобо (95%) и гориллы (94,4%).

Таким образом, умственные способности птиц из рода вороны оказались не хуже, чем у человекообразных обезьян, мозг которых в десятки раз больше.

Как сообщал УНИАН, недавно в Нидерландах шимпанзе сбили беспилотник.