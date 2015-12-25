Bloomberg: Космический триумф SpaceX

Об этом говорится в редакционной статье "Космический триумф SpaceX", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Плавная посадка стала причиной невероятного восторга в SpaceX, аэрокосмическом стратапе Илона Маска. И недаром: успешный полет и возвращение функциональной ракеты-носителя Falcon 9 – одна из самых амбициозных целей компании. И потрясающий успех в понедельник, после трех предыдущих неудач, позволяет предположить, что космический бизнес может быть близок к прорыву.

В течение многих десятилетий отправка чего-либо в космос требовала много средств и предполагала огромные убытки. Ракеты, как правило, сгорают после доставки своего полезного груза и падают в океан, их невозможно использовать повторно. Маск сравнил этот процесс с утилизацией самолета после каждого полета. Будущее космических полетов - и гражданских, и коммерческих - зависит от снижения стоимости этих запусков. И многоразовые ракеты, по оценкам Маска, могут уменьшить расходы в 100 раз.

Это может открыть некоторые интересные возможности для бизнеса. Поскольку спутники стали меньше и дешевле в последние несколько лет, компании начали использовать их в разных целях, начиная от сельского хозяйства до страхования и прогнозировании погоды. Успешно приземлившаяся Falcon 9 доставила на орбиту 11 спутников для Orbcomm, который использует их для межмашинной коммуникации. Маск предполагает, что если доставка всего этого оборудования на орбиту станет значительно дешевле, то это может стать революцией в "экономике космоса".

Но это все еще большое "если". У SpaceX впереди много проблем. Не самая маленькая из них – продемонстрировать, что их ракета – после всех стрессов и напряженности из-за запуска и посадки – на самом деле может быть введена в эксплуатацию. Компании вряд ли захотят использовать "подержанную" ракету для запуска своего ценного полезного груза без каких-либо обнадеживающих доказательств. И многие в космическом бизнесе сомневаются, что это возможно.

Тем не менее, Маск часто опровергал мнения скептиков. И SpaceX успешно использует силу конкуренции для решения сложных проблем. В течение чуть более десяти лет, компания перевернула аэрокосмическую промышленность, вынудила своих конкурентов снизить цены, разрушила недобросовестную монополию компании-подрядчика на запуски национальной безопасности, и побудила "умирающих" коллег попробовать построить собственные многоразовые ракеты, после почти десятилетия разговоров о них.

Это даже вызвало колкие замечания и не совсем дружеское соперничество между Маском и Джеффом Безосом из Amazon, чей аэрокосмический стартап сумел посадить гораздо меньшую суборбитальную ракету в прошлом месяце. (В Twitter Безос отметил достижение своего противника пассивно-агрессивно.) Не так давно, идея о конкуренции миллиардеров в сфере производства лучших многоразовых ракет казалась диковинной.

Космический бизнес долгое время был сферой исключительно спокойных правительственных подрядчиков. Теперь он, наконец, начинает пожинать плоды конкуренции и капитализма. Перед ним открываются космические возможности.