Дуров отказался выдавать властям личные данные пользователей Telegram

Об этом в четверг Дуров написал на своей странице в «ВКонтакте».

По словам Дурова, Telegram «не выдавал, так и не будет выдавать личные данные и ключи шифрования третьим сторонам».

«Причина проста: технически невозможно лишить безопасного общения только террористов, не поставив под удар личную переписку всех законопослушных граждан», — написал Дуров.

По его мнению, если российские правоохранители получат доступ к личной переписке пользователей мессенджера, это приведет к возникновению черного рынка личных данных.

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Дуров также отметил, что угрозы возможной блокировки сервиса не повлияют на его политику конфиденциальности.

«Мессенджер популярен среди десятков миллионов пользователей на десятках рынков, и угроза блокирования на одном или двух из них не повлияет на его политику конфиденциальности», — заявляет Дуров.