Датские археологи обнаружили 2000 мелких золотых спиралей (фото)

Около 2000 кусочков закрученной золотой проволоки были обнаружены в регионе Боусленн (Дания), передает "Моя планета" со ссылкой на Daily Mail. Спирали сделаны из цельной проволоки, длина каждого кусочка составляет около 3 см, а вес - 300 г. Возраст спиралек помогли определить найденные рядом с ними позолоченные булавки для одежды.

Предназначение этой необычной находки пока неясно. Ученые предполагают, что спиральки могли быть частью церемониальной одежды правителя, указывать на статус человека, использоваться как украшения или для красоты вплетаться в волосы. Работники Национального музея Дании также предположили, что спиральки могли использоваться в качестве аксессуаров для шляпы или зонтика. Однако большинство ученых сходятся во мнении, что подобные вещи могли принадлежать очень знатной особе или самому королю.

Интересно, что подобные мелкие артефакты раньше не попадались на раскопках в северной части Европы - до последнего момента подобные находки были характерны для юга Европы. Так, например, во время раскопок Трои в экспедиции Генриха Шлимана было найдено около 10 тыс. мелких украшений, и среди них также встречались небольшие спирали из золотой проволоки.

Отметим, что таинственные спирали - не первая золотая находка в этом регионе. Ранее археологи обнаружили фактически на этом же месте золотые браслеты, а в XIX веке местные жители нашли там же прекрасно сохранившиеся золотые тарелки. По словам ученых, по совокупной массе найденного золота времен бронзового века данное место стало самым богатым в Северной Европе.