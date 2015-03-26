NASA проведет генетический эксперимент на МКС

Один из них, астронавт Скотт Келли, проведет год на борту Международной Космической Станции, а его брат-близнец Марк останется на Земле, пишет сайт inspired.com.ua.

Проект называется NASA Twin Study и предполагает изучение влияния на человеческий организм длительного пребывания в космосе. Братья Келли - идеальный вариант для биологических исследовательских программ. Марк и Скотт как однояйцевые близнецы имеют идентичные гены. Это делает очень удобным процесс сравнения того, как повлияет длительный космический полет на человека, поскольку на Земле будет находиться «девственный» экземпляр аналогичной ДНК.

Марк Келли тоже астронавт, как и его брат. За время своих миссий он провел 54 дня в космосе. Послужной список его брата Скотта более солидный - в его истории 170 дней, к которым скоро добавится еще целый год. Участие двух людей в исследовательской программе, которые хорошо понимают суть работы и с чем им обоим придется столкнуться, один из руководителей NASA доктор Крейг Кундрот называет «хорошим шансом в жизни».

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В ходе изучения близнецов планируется рассмотреть ряд вопросов. Один из них связан с преждевременным старением космонавтов в ходе длительных миссий из-за воздействия космического излучения. Ученые на Земле хотят сравнить гены старения у братьев Келли и, если выяснится, что они изменились у Скотта, то это может быть подтверждением того, что организм космонавтов действительно преждевременно стареет. Кроме того, в ходе программы сделают ряд экспериментов по психологии и микробиологии.

Несколько недель назад NASA выпустила мобильное приложение для астрономов-любителей, который помогает искать новые астероиды.