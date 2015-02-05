В Млечном Пути находятся сотни миллиардов внесолнечных планет, похожих на Землю - ученые

Австралийские и датские астрономы предположили существование в Млечном Пути сотен миллиардов внесолнечных планет земного типа. Результаты своего исследования авторы опубликовали в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, а кратко с ними можно ознакомиться на сайте Австралийского национального университета, пишет Лента.ру.

В своей работе ученые использовали данные телескопа «Кеплер», предназначенного для поиска планет за пределами Солнечной системы (экзопланет). Специалисты заметили, что, по их мнению, космическая обсерватория определяет при помощи транзитного метода только экзопланеты, находящиеся недалеко от своих звезд — вне зоны обитаемости, где, как правило, слишком жарко, чтобы там могла возникнуть жизнь.

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Для определения нахождения экзопланет, находящихся на более удаленном расстоянии от своих светил, ученые решили применить модифицированное соотношение Тициуса-Боде. В классическом варианте оно представляет собой эмпирическую формулу, которая приблизительно связывает расстояния между планетами и Солнцем.

В результате применения этого соотношения оказалось, что в зоне обитаемости около звезды типа Солнца может находиться в среднем около двух экзопланет земного типа, а всего таких планет в Млечном Пути — несколько сотен миллиардов.

Как отмечают ученые, одним из основных следствий нахождения экзопланеты в зоне обитаемости является наличие на такой планете жидкой воды. Однако это не обязательно должно приводить к появлению жизни (в том числе и разумной) вблизи звезды. Вероятно, ее возможному появлению могут препятствовать другие факторы, которые не учтены экспертами.