В соцсети "ВКонтакте" назвали причину сбоя в работе

Об этом сообщил пресс-секретарь соцсети Георгий Лобушкин в комментарии Lenta.ru. "Произошел физический разрыв кабеля между дата-центрами по причинам, которые мы пока не знаем", - объяснил он.

Читайте такжеСоцсеть "ВКонтакте" недоступна для пользователей

Сегодня вечером пользователи соцсети стали испытывать трудности с доступом на сайт и фотоприложению Snapster, созданному разработчиками компании. Первые сообщения о проблемах появились в 16:51 по московскому времени. Причем не работают мобильные приложения, счетчики, виджеты, кнопки, а на сайте появляется строка: "Запрашиваемая страница в данный момент недоступна".

Между тем, хештег #вкживи спустя полчаса после возникновения сбоев занял третье место по частоте употребления в "Твиттере" в мире.

Проблемы с доступом ко "ВКонтакте" за этот год случаются уже неоднократно. С начало 2015 года сбои происходили как минимум 4 раза - 24 января, 25, 29 и 31 июля. Во всех случаях доступ восстанавливался в течение нескольких часов после их возникновения.