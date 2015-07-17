"ВКонтакте" запустил аналог Instagram

Сейчас оно доступно только для Android, но представители соцсети обещают, что в ближайшее время сервис появится и в App Store, передает MEDUZA.

Стоит отметить, что Snapster визуально очень похож на Instagram и дает примерно те же возможности: делать фотографии (но не видео), в том числе прямоугольные (в инстаграме можно только квадратные); просматривать ленту друзей, в которую попадают фотографии из «ВКонтакте»; а также создавать собственные фильтры (такой возможности в инстаграме нет).

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Кроме того, из приложения можно отправлять самоуничтожающиеся фотографии, что делает его похожим на популярный (больше — на Западе) сервис Snapchat.