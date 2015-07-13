Ученые при помощи новых снимков предположили наличие скал на Плутоне (видео)
21:54, 13 июля 2015Наука и IT
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11 июля космический аппарат New Horizons сделал новые снимки поверхности Плутона, которые позволяют рассмотреть поверхность планеты более тщательно, чем ученым удавалось до этого.
Плутон / NASA
Сообщение об этом появилось на сайте NASA, передает ZN.UA.
Новые снимки Плутона показывают наличие на его поверхности линии, которая может оказаться скалами, а также углубление, которое при более близком рассмотрении может оказаться кратером.
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С левой стороны планеты расположено светлое пятно, которое будет более четко снято 14 июля, когда аппарат приблизится к планете на минимальное расстояние.
Аннотированная версия Плутона включает в себя схему, которая указывает северный полюс планеты, ее экватор и центральные меридианы.
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