Ученые при помощи новых снимков предположили наличие скал на Плутоне (видео)

Сообщение об этом появилось на сайте NASA, передает ZN.UA.

Новые снимки Плутона показывают наличие на его поверхности линии, которая может оказаться скалами, а также углубление, которое при более близком рассмотрении может оказаться кратером.

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С левой стороны планеты расположено светлое пятно, которое будет более четко снято 14 июля, когда аппарат приблизится к планете на минимальное расстояние.

Аннотированная версия Плутона включает в себя схему, которая указывает северный полюс планеты, ее экватор и центральные меридианы.