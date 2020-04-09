Более 30% украинских топ-менеджеров и владельцев компаний читают и доверяют УНИАН - опрос (инфографика)

В анонимном опросе приняли участие владельцы бизнесов и руководители компаний из разных отраслей.

Сайт УНИАН вошел в топ-5 онлайн-СМИ по доверию среди топ-менеджеров и владельцев компаний.

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Об этом свидетельствуют результаты анонимного опроса среди владельцев бизнесов и руководителей компаний из разных отраслей, проведенного PR-агентством PointeR Agency.

Самый высокий уровень доверия вызывают общественно-политические и деловые ресурсы с высоким уровнем репутации. Среди таких - и УНИАН. Его читают и ему доверяют 33% опрошенных украинских топ-менеджеров и владельцев бизнеса.

На первом месте, по результатам опроса, НВ, на втором- "Украинская правда", третья позиция - у Delo.ua. УНИАН занял четвертую строчку, на пятой разместился сайт Liga.net.

По словам совладелицы агентства Олеси Стойко, карантин сегодня существенно трансформирует рынок информации. Во многих онлайн-СМИ с хорошей репутацией в марте по сравнению с февралем посещаемость увеличилась вдвое.

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"Тенденции таковы, что читатель сейчас ищет достоверную информацию. А найти он ее может только на авторитетных ресурсах. Более того, культура потребления контента не пойдет на спад после карантина. Наоборот, когда люди привыкнут к качественной экспертизе – они вряд ли снизят свою планку в будущем. Особенно если мы говорим о бизнесе, которому важно следить за новостями в своих отраслях, а также в экономике и политике", - отмечает Стойко.

Также опрос показал, что респонденты довольно часто проверяют ленту новостей. 68,2% делают это несколько раз в день, 22,7% – хотя бы раз в день, 9,1% – раз в неделю. Таких, кто вообще бы не интересовался новостями, нет.

Среди источников информации на первом месте - Facebook, где новости читают 86,4% опрошенных. Далее с большим отставанием идут Telegram-каналы и новостные сайты, которые просматривают две трети опрошенных. Каждый пятый получает новости через Youtube и радио. Меньше всего внимания уделяют телевидению и печатным СМИ.