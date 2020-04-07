Facebook готов предоставить карты перемещения пользователей для борьбы с коронавирусом

Эти данные собираются в рамках программы Data for Good, их уже используют ученые и некоммерческие организации для борьбы с коронавирусом.

Социальная сеть Facebook готова предоставить карты перемещения пользователей для борьбы с пандемией коронавируса.

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Об этом говорится в заявлении компании.передает 112.ua. Эти данные собираются в рамках программы Data for Good, их уже используют ученые и некоммерческие организации для борьбы с коронавирусом. Facebook будет предоставлять карты трех типов: совместного местоположения, совместного размещения и тенденций перемещения.

Карты совместного определения местоположения показывают вероятность того, что люди в одном районе вступят в контакт с людьми в другом, помогая узнать, где могут появиться случаи Covid-19.

Схемы совместного размещения, подобные тем, что использовались в Италии, могут помочь определить, как может распространяться коронавирус.

Тенденции движения на межрегиональном уровне показывают, находятся ли люди рядом с домом или посещают многие районы города, что может помочь определить правильность профилактических мер.

Ранее Google объявил, что будет публиковать ежедневные отчеты, как жители 131 страны соблюдают карантин, основанные на анонимных данных о передвижениях пользователей сервисов компании.