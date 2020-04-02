Ученые нашли в Антарктиде останки тропического леса (видео)

В некогда теплой среде густая растительность покрыла весь антарктический континент и ледовые щиты.

За 900 км от Южного полюса ученые достали с глубины около 30 м ниже дна океана слой, сформированный на суше, а не в океане.

Об этом пишет Science alert.

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Участники полярной экспедиции отмечают, что никто до этого момента не извлек из-под земли такой образец мелового периода в южной точке земного шара.

Во время рентгеновской компьютерной томографии исследователи обнаружили сложную сеть окаменевших корней растений, а микроскопический анализ подтвердил признаки спор и пыльцы, указывающие на сохранившиеся остатки древнего тропического леса, который предположительно существовал в Антарктиде более 90 миллионов лет назад – за несколько лет до того, как ландшафт превратился в бесплодную ледяную пустыню.

Многочисленные остатки растений указывают на то, что побережья Западной Антарктиды имело густые леса, похожие на те, что растут в Новой Зеландии, отмечают экспедиторы.

По оценкам команды, из-за сдвига континентальных плит и резкого изменения климата в эпоху динозавров Антарктида была лишена солнечного света в количестве, необходимом для растительности.

Поэтому ученые реконструировали то, каким мог быть давний климат некогда заселенной лесом Антарктиды, на основе биологических и геохимических данных, содержащихся в образце почвы.

Согласно результатам моделирования, уровень углекислого газа в атмосфере мелового периода был значительно выше, чем предполагали ученые.

В этой теплой среде с 12+ градусов по Цельсию густая растительность покрыла весь антарктический континент и ледовые щиты.

«До нашего исследования общее предположение заключалось в том, что глобальная концентрация углекислого газа составляла около 1000 част/млн. Но сейчас мы знаем, что для средней температуры в Антарктиде понадобилась от 1120 до 1680 част/млн», – пояснили ученые.

Таким образом, исследование указывает на глубокую связь между концентрацией углекислого газа и полярным климатом в доисторические времена.

Как сообщал УНИАН, один из полярников, который вместе с коллегами уже год находятся на станции «Академик Вернадский» и ожидают на смену, рассказал, как им там живется.