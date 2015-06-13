Ученые наблюдали серию извержений в активном центре галактики

Результаты своих исследований авторы опубликовали в The Astrophysical Journal, а кратко с ними можно ознакомиться на сайте NASA, пишет Лента.ру.

Эллиптическая галактика NGC 5813 находится на расстоянии 105 миллионов световых лет от Земли. В ее активном центре, как считают астрофизики, находится сверхмассивная черная дыра, вокруг которой разогретая материя выбрасывается в виде высокоэнергетических струй.

Ученым удалось определить продолжительность серии из трех масштабных извержений материи из активного центра галактики NGC 5813. Выбрасываемые от черной дыры струи генерировали ударные волны. Они выталкивали разогретый до миллионов градусов Цельсия газ наружу, который и образовывал огромные волновые фронты, наблюдаемые астрономами в виде трех пар «пузырей».

Читайте такжеNASA опубликовало снимок спутника Сатурна (фото)Скорость расширения каждого из них оценивается в 258 тысяч километров в час, что хорошо согласуется с теоретическими моделями, основанными на рентгеновских наблюдениях горячего газа в галактиках и их скоплениях. Как отметили ученые, для образования последней пары пузырей потребовалось меньше энергии, чем для двух предыдущих.

Это означает, что в активном центре галактики все еще происходит извержение материи. Согласно данным астрономов, наблюдаемые пузыри могут сохранять свое стабильное состояние до 50 миллионов лет. По мнению ученых, такое поведение активного центра NGC 5813 оказывает влияние не только на саму галактику, но и на ее ближайших соседей.

Читайте такжеNASA: спутники Плутона находятся в хаотичном движении (видео)Ранее УНИАН сообщал, что оптический телескоп Hubble получил впечатляющее изображение одинокой галактики NGC 6503, расположенной в космической области Local Void (Местная Пустота).