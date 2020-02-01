Экзоскелет Prosthesis признан самым большим в мире (видео)
Четвероногий экзоскелет Prosthesis был признан самым большим в мире. Его высота составляет 3,96 м, длина – 5,1 м, ширина – 5,51 м.
Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннеса.
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Экзоскелет разработан канадской компанией Furrion специально для создания и развития гонок на подобных устройствах.
Впервые экзоскелет был представлен в 2018 году. Тогда его высота составляла 4,57 м. Он способен развивать скорость до 32 км/час.
Согласно Книге рекордов, масса экзоскелета составляет 1,4 т. Prosthesis сконструирован из хромированных труб. Запускается он в движение с помощью двух электромоторов через гидравлическую систему.
Как сообщал УНИАН, искусственный интеллект впервые применили при разработке медицинских препаратов. Таким образом, разумная машина изобрела молекулу, которую готовят к клиническим испытаниям на людях. Новый препарат был создан в ходе сотрудничества британского стартапа Exscientia и японской фармацевтической компании Sumitomo Dainippon Pharma.