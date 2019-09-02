цей матеріал доступний українською

Корпоративная почта Gmail будет предупреждать об отпусках коллег до отправки им письма

20:49, 02 сентября 2019
Наука и IT
95 0
В корпоративной почте Gmail появится важная функция / Gmail

Читайте такжеВ Google рассказали, что ждет владельцев смартфонов Huawei

Как сообщает AIN, новая функция заработает уже с 16 сентября. Если письмо отправляется внутри одной организации, получатель может указать в «Календаре» даты, в которые он будет отсутствовать.

При попытке написать в Gmail письмо на одну из этих дат отправитель увидит баннер с уведомлением о том, что его коллега находится за пределами офиса. Эта функция будет работать и в Hangouts – корпоративном мессенджере G Suite.

AIN

Ранее сообщалось, что в операционной системе Windows 10 от Microsoft появится функция переустановки с загрузкой системы из облака. При этом локальная копия ОС не потребуется.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #почта#Gmail