Корпоративная почта Gmail будет предупреждать об отпусках коллег до отправки им письма
20:49, 02 сентября 2019Наука и IT
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Эта функция будет работать и в Hangouts – корпоративном мессенджере G Suite.
В корпоративной почте Gmail появится важная функция / Gmail
В корпоративный пакет G Suite ввели новую функцию. Почтовый сервис Gmail сможет оперативнее сообщать об отсутствии коллег на рабочих местах.
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Как сообщает AIN, новая функция заработает уже с 16 сентября. Если письмо отправляется внутри одной организации, получатель может указать в «Календаре» даты, в которые он будет отсутствовать.
При попытке написать в Gmail письмо на одну из этих дат отправитель увидит баннер с уведомлением о том, что его коллега находится за пределами офиса. Эта функция будет работать и в Hangouts – корпоративном мессенджере G Suite.
AIN
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