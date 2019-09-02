Корпоративная почта Gmail будет предупреждать об отпусках коллег до отправки им письма

Эта функция будет работать и в Hangouts – корпоративном мессенджере G Suite.

В корпоративный пакет G Suite ввели новую функцию. Почтовый сервис Gmail сможет оперативнее сообщать об отсутствии коллег на рабочих местах.

Читайте такжеВ Google рассказали, что ждет владельцев смартфонов Huawei

Как сообщает AIN, новая функция заработает уже с 16 сентября. Если письмо отправляется внутри одной организации, получатель может указать в «Календаре» даты, в которые он будет отсутствовать.

При попытке написать в Gmail письмо на одну из этих дат отправитель увидит баннер с уведомлением о том, что его коллега находится за пределами офиса. Эта функция будет работать и в Hangouts – корпоративном мессенджере G Suite.

Ранее сообщалось, что в операционной системе Windows 10 от Microsoft появится функция переустановки с загрузкой системы из облака. При этом локальная копия ОС не потребуется.