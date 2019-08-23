Экзопланеты могут иметь большее разнообразие жизни, чем Земля - ученые

Земля не подходит под все параметры оптимально обитаемой планеты - и жизнь в другом месте может быть более разнообразна, чем на нашей планете.

На некоторых планетах вне Солнечной системы условия более благоприятны для возникновения разнообразной жизни, чем на Земле.

В новой работе ученые смоделировали вероятные условия на различных типах экзопланет с помощью программного обеспечения ROCKE-3-D, созданного для прогнозирования климата и океанической среды обитания различных типов экзопланет, пишет Naked Science.

Не все океаны экзопланет, по словам ученых, могут иметь жизнь. В некоторых из них может быть слишком высокая температура или превышено содержание веществ, препятствующих созданию сложных форм жизни.

Анализ огромного числа возможных экзопланет позволило ученым определить, какие их типы имеют наилучшие шансы на развитие и поддержание процветающих биосфер. Модель циркуляции океана помогла исследователям обнаружить, что более высокая плотность атмосферы, более медленные скорости вращения и присутствие континентов могут привести к более высоким темпам развития водной жизни.

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Еще один вывод работы заключается в том, что Земля не подходит под все параметры оптимально обитаемой планеты - и жизнь в другом месте может быть более разнообразна, чем на нашей планете. Однако ученые отмечают, что пока человечество не достигло такого уровня развития техники, чтобы можно было обнаружить признаки жизни на экзопланетах.

По словам исследователей, для этой технологии всегда будут ограничения. Она может лишь показать, на каких мирах мы должны сосредоточиться, если хотим найти внеземную жизнь. На небесных телах с океанами, подходящими под описанные в работе параметры, шансов обнаружить хоть какую-нибудь форму жизни гораздо больше, так как условия для ее возникновения лучше, чем у большинства других.

Ранее сообщалось, что на орбите Проксимы Центавра - ближайшей к нашему Солнцу звезды - обращается планета, удивительно похожая на Землю.