Ближайшая к Земле экзопланета может быть пригодна для жизни - NASA

Допустив, что на Проксиме b есть вода и атмосфера, ученые создали несколько трехмерных моделей планеты с разными вариантами атмосферы - в том числе похожей на земную.

На орбите Проксимы Центавра - ближайшей к нашему Солнцу звезды - обращается планета, удивительно похожая на Землю.

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Ее обнаружили в августе 2016 года, и уже тогда стало понятно, что Проксима b находится в так называемой "зоне Златовласки" - то есть на таком расстоянии от звезды, что теоретически там могут существовать условия, пригодные для жизни, передает Би-би-си. С тех пор ученые во всем мире пытались проверить, так ли это на самом деле.

Поначалу расчеты не очень обнадеживали. Сразу несколько исследователей пришли к выводу, что солнечная активность Проксимы Центавра слишком велика, чтобы на планете могли сохраниться атмосфера или вода в жидком виде.

Однако теперь ученые NASA объявили, что Проксима b все же может оказаться пригодной для жизни. И более того, это даже весьма вероятно.

Следует признать, что в целом у планет вроде Проксимы b - тех, что вращаются вокруг красных карликов, - не слишком много шансов сохранить пригодные для жизни условия.

Во-первых, такая близость к звезде с большой вероятностью должна спровоцировать так называемый бесконтрольный парниковый эффект и привести к испарению океанов. Именно это, по всей видимости, произошло когда-то с Венерой.

Во-вторых, в этой зоне планета должна быть под непрерывным воздействием жесткого излучения и солнечного ветра, что также со временем должно привести к потере воды и атмосферы.

Однако пока мы слишком мало знаем об истории Проксимы b, и последние расчеты показывают, что существует как минимум несколько сценариев, при которых планета могла сохранить пригодные для жизни условия.

"Возможно, Проксима b изначально сформировалась без атмосферы, или атмосфера присутствовала, но в самой звездной системе было очень мало воды. А может, атмосфера была разреженной, но с большим количеством воды. Или даже не разреженной, а очень плотной. Этого мы пока просто не знаем", - объясняет один из авторов новой работы Энтони Дель Дженио.

Проксима Центавра относится к типу красных карликов. Звезды этого типа меньше и холоднее, чем наше Солнце, так что планета должна находиться на довольно близком расстоянии, чтобы получать достаточно тепла.

Однако в начале своего жизненного цикла красные карлики куда ярче и горячее. Так что, даже если изначально на Проксиме b и были пригодные для жизни условия, планета могла уже слишком нагреться к тому моменту, когда там теоретически могла зародиться жизнь.

И тем не менее, как отмечается в исследовании, существует множество сценариев, при которых планета могла стать - и до сих пор остаться - обитаемой.

Например, вполне можно допустить, что Проксима b сформировалась подальше от звезды и лишь со временем перешла на нынешнюю орбиту - тогда планета вполне могла избежать перегрева и жесткого излучения молодого светила.

Кроме того, судя по расчетам, нельзя исключить вариант, что изначально на планете было очень много воды - может быть, в 10 раз больше, чем на Земле. Тогда, даже если Проксима b потеряла 90% влаги, ее будет все равно достаточно для того, чтобы хватило на целый океан.

Есть вероятность и того, что изначально планету окружало плотное водородное облако, которое приняло на себя основной удар молодой звезды и "испарилось", оставив под собой пригодную для жизни атмосферу.

Допустив, что на Проксиме b есть вода и атмосфера, ученые создали несколько трехмерных моделей планеты с разными вариантами атмосферы - в том числе похожей на земную (где преобладает азот) или марсианскую (углекислый газ).

Варьировались и другие данные: толщина атмосферы и ее плотность, уровень солености и глубина океанов, а также различное соотношение суши и воды на поверхности планеты.

Как объясняет Дель Дженио, он и его коллеги впервые включили в модель "динамичный океан" - то есть океан, в котором присутствуют морские течения, переносящие теплую воду в более холодные регионы.

Все предыдущие модели исходили из того, что вода на планете лишь нагревается и остывает, но никуда при этом не движется.

И картина совершенно изменилась. С учетом морских течений во всех просчитанных вариантах на поверхности Проксимы b должна была сохраниться вода в жидком виде.

Более того, в случае синхронного вращения (наиболее известный пример такого вращения - наша Луна) передача тепла между темной стороной планеты и стороной, развернутой к звезде, должна была сделать пригодной для жизни всю ее поверхность - даже ту, что никогда не видела солнечного света.

"Так что, если на Проксиме b есть атмосфера и вода, у планеты очень неплохие шансы быть пригодной для жизни", - заключает Дель Дженио.