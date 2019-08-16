В Японии создали протез хвоста для пенсионеров (видео)

Разработчики объяснили, что машина призвана помогать людям держать равновесие.

Команда разработчиков из Японии создала искусственный хвост, который должен помочь людям преклонного возраста держать равновесие и ходить с прямой спиной. Студенты и исследователи Университета Кеио назвали свое устройство Arque. Робот-хвост один метр длиной и он почти точно повторяет движения хвоста животных.

Один из авторов устройства Юничи Набешима прикрепил устройство с помощью специального пояса к своей пояснице, чтобы продемонстрировать, как оно работает.

"Хвост поддерживает равновесие, словно маятник", - объяснил он Newsweek.

"Когда человек наклоняет свое тело в одну сторону, хвост движется в противоположную", - добавил японский разработчик.

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Издание добавляет, что Япония среди лидеров промышленного мира в вопросе продолжительности жизни. Население страны стареет. И ученые ищут способы, как поддержать граждан в активном и прямоходячем состоянии. Иногда выход ищут в технологических разработках. Вот как работает кибер-хвост. Он использует скомпресованый воздух, чтобы двигать четырьмя искусственными мышцами в восьми различных направлениях.

Технология до сих пор на стадии прототипа. Авторы все еще ищут способ сделать устройство более гибким. По их мнению, в перспективе хвост может пригодиться не только пенсионерам, но и молодым людям, которым по разным причинам трудно держать равновесие. К примеру, устройство может помочь работникам заводов или складов, которым приходится поднимать тяжелые вещи.