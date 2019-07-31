Магнитные бури в августе: названы даты

Особенно магнитные бури влияют на физическое состояние метеочувствительных людей.

В последний месяц лета сильных магнитных бурь не ожидается, однако в начале августа будут два дня с сильными геомагнитными возмущениями.

Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Геомагнитные возмущения ожидаются 5 и 6 августа.

Магнитные бури: кому опасаться их влияния

Люди по-разному реагируют на магнитные бури. У некоторых очень ухудшается самочувствие и настроение: возникает раздражительность, апатия, слабость, сонливость или наоборот - бессонница.

Даже у здорового человека в период магнитных бурь может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно испортиться настроение.

Особенно магнитные бури влияют на физическое состояние метеочувствительных людей. Наибольший вред они наносят сердечно-сосудистой системе, количество сердечных приступов и инфарктов возрастает. У многих повышается артериальное давление и риск тромбоза. В этот период обостряются хронические заболевания, появляются беспокойство и страхи.

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В зону риска также попадают беременные женщины, маленькие дети и пожилые люди. Также стоит обратить внимание на людей, страдающих различными расстройствами психики, поскольку в период мощной магнитной бури у них может начаться обострение.

Как уберечься от влияния магнитных бурь

Чтобы оставаться в тонусе и минимизировать негативное влияние, специалисты советуют в этот период придерживаться простых советов.

Так, это время лучше провести в покое, избегая стрессовых ситуаций и чрезмерных нагрузок - как физических, так и эмоциональных. Следует больше отдыхать, высыпаться и гулять на свежем воздухе.

Для улучшения самочувствия в такие дни рекомендуется не переедать, чтобы не увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Следует соблюдать меню, состоящее из легкой пищи, минимизировав употребление очень жирных, острых и слишком соленых блюд.

Стоит отказаться от алкоголя и кофе, вместо этого пить больше воды и успокаивающие чаи.