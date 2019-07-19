Google посвятил дудл 50-летию высадки человека на Луну (видео)
11:30, 19 июля 2019Наука и IT
69 0
Видео Google рассказывает о миссии "Аполлон-11", повествования идет от имени пилота командного модуля корабля Майкла Коллинза.
50 лет назад человек впервые ступил на поверхность Луны / скриншот
Поисковой гигант Google посвятил дудл и видео 50-летию высадки человека на спутник Земли Луну.
Читайте такжеGoogle посвятила уникальный VR-дудл пионеру кинематографа Жоржу Мельесу
20 июля 1969 года командир экипажа Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин посадили лунный модуль корабля "Аполлон-11" в юго-западном районе Моря Спокойствия на Луне. Они оставались на поверхности спутника в течение 21 часа 36 минут и 21 секунды. Всё это время пилот командного модуля Майкл Коллинз ожидал их на окололунной орбите.
Видео Google рассказывает о миссии "Аполлон-11", повествования идет от имени Майкла Коллинза.
Как сообщал УНИАН, в марте Google показал первый дудл с технологией искусственного интеллекта.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter