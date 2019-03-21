цей матеріал доступний українською

Google создал первый дудл с технологией искусственного интеллекта (видео)

09:46, 21 марта 2019
Наука и IT
147 0
Google посвятил новыйц интерактивный дудл Иоганну Себастьяну Баху / скриншот

Поисковой гигант Google посвятил свой первый дудл с технологией искусственного интеллекта выдающемуся немецкому композитору Иоганну Себастьяну Баху.

Читайте такжеСегодня исполняется 30 лет «Всемирной паутине» - Google отметил дату особым дудлом

Новый интерактивный дудл позволяет пользователям составлять мелодию всего из нескольких нот.

С нажатием кнопки, дудл с помощью машинного обучения анализирует пользовательскую мелодию и на основе гармоний композитора превращает её в фирменный музыкальный стиль Баха. Для этого пришлось научить искусственный интеллект распознавать 306 разных хоровых гармоний музыканта.

Также есть "пасхалка", из-за которой можно получить произведение в роковом стиле. Это отсылка к тезке немецкого музыканта Себастьяну Баху - канадско-американскому рокеру и фронтмену группы Skid Row, популярной в 90-х годах прошлого века.

Иоганн Себастьян Бах: биография

Иоганн Себастьян Бах родился в маленьком немецком городке Айзенах в этот день в 1685 году (по старому юлианскому календарю). Он вырос в большой музыкальной семье: его отец играл на нескольких инструментах, а также работал директором городских музыкантов. После смерти отца 10-летнего Баха воспитывал его старший брат, который также был музыкантом.

Бах прославился как выдающийся органист. Он также понимал, как настраивать и ремонтировать сложные внутренние механизмы органных труб.

За свою жизнь музыкант написал около 1000 произведений, однако при его жизни были опубликованы лишь некоторые из них.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Google#гугл дудл