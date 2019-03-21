Google создал первый дудл с технологией искусственного интеллекта (видео)

Свой уникальный дудл поисковик посвятил выдающемуся музыканту Иоганну Себастьяну Баху.

Поисковой гигант Google посвятил свой первый дудл с технологией искусственного интеллекта выдающемуся немецкому композитору Иоганну Себастьяну Баху.

Читайте такжеСегодня исполняется 30 лет «Всемирной паутине» - Google отметил дату особым дудлом

Новый интерактивный дудл позволяет пользователям составлять мелодию всего из нескольких нот.

С нажатием кнопки, дудл с помощью машинного обучения анализирует пользовательскую мелодию и на основе гармоний композитора превращает её в фирменный музыкальный стиль Баха. Для этого пришлось научить искусственный интеллект распознавать 306 разных хоровых гармоний музыканта.

Также есть "пасхалка", из-за которой можно получить произведение в роковом стиле. Это отсылка к тезке немецкого музыканта Себастьяну Баху - канадско-американскому рокеру и фронтмену группы Skid Row, популярной в 90-х годах прошлого века.

Иоганн Себастьян Бах: биография

Иоганн Себастьян Бах родился в маленьком немецком городке Айзенах в этот день в 1685 году (по старому юлианскому календарю). Он вырос в большой музыкальной семье: его отец играл на нескольких инструментах, а также работал директором городских музыкантов. После смерти отца 10-летнего Баха воспитывал его старший брат, который также был музыкантом.

Бах прославился как выдающийся органист. Он также понимал, как настраивать и ремонтировать сложные внутренние механизмы органных труб.

За свою жизнь музыкант написал около 1000 произведений, однако при его жизни были опубликованы лишь некоторые из них.