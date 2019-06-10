Киану Ривз назвал дату выхода ожидаемой игры Cyberpunk 2077 (видео)

Cyberpunk 2077 выйдет 16 апреля 2020 года.

Во время пресс-конференции Microsoft на выставке E3 была объявлена дата выхода игры Cyberpunk 2077.

Запись презентации доступна на Twitch.

Во время показа нового трейлера стало известно, что в игре появится персонаж, которого играет Киану Ривз. В этот момент актер вышел на сцену и кратко рассказал об игре, а также представил другой ролик, в котором раскрывается дата релиза проекта — 16 апреля 2020 года.

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Cyberpunk 2077 — следующая игра студии CD Projekt Red, создавшей серию игр «Ведьмак» по мотивам романов Анджея Сапковского. Она была анонсирована в 2012 году и базируется на настольной игре Майка Пондсмита Cyberpunk 2020 и его многочисленных книгах о вымышленном мире Cyberpunk. Игра будет значительно отличаться от серии о ведьмаке: как минимум, игрок сам сможет создать собственного персонажа.