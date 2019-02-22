Google создал дудл в честь 57 лет со дня рождения Стива Ирвина

На странице Google можно посмотреть слайды, которые иллюстрируют жизнь и работу знаменитого ведущего и защитника дикой природы Стива Ирвина.

В пятницу, 22 февраля, на стартовой странице Google появился дудл в честь дня рождения Стива Ирвина.

На странице Google можно посмотреть слайды, которые иллюстрируют жизнь и работу знаменитого ведущего и защитника дикой природы Стива Ирвина.

Стив Ирвин стал популярным благодаря работе в австралийском зоопарке и популярному телесериалу "Охотник на крокодилов". Ирвин и его семья посвятили свою жизнь сохранению, и оценке дикой природы, и диких мест Земли.

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Стив Ирвин еще в детсте ловил крокодилов для парка рептилий своих родителей. В 1991 он создал сериал, который сделал его популярным во всем мире. За вклад в австралийскую туристическую индустрию Ирвина наградили. Отметили премией и его документальные фильмы о дикой природе и создании зоопарка "Австралия".

Ирвин часто бывал в ситуациях, когда его жизнь висела на волоске. У него было большое количество ранений, полученных при контактах с опасными животными.

Стив Ирвин погиб 4 сентября 2006 года на съёмках телепередачи «Ocean's Deadliest». Телеведущего ударил в грудь скат-хвостокол. Этот удар попал точно в сердце. Стоит отметить, что скаты жалят только при защите, они неагрессивны.

В честь Стива Ирвина также был назван корабль MY Steve Irwin Общества охраны морской фауны.