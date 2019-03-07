Бытовая химия может влиять на фертильность мужчин

Два распространенных химических соединения сильно влияют на то, как двигаются мужские половые клетки, а также на ДНК в них

Качество спермы у мужчин сильно сократилось за последние несколько десятилетий. И ученые убеждены, что бытовая химия может быть частично виновата в этом. Кстати, собаки страдают от тех же проблем.

Как пишет Newsweek, ученые провели небольшое исследование, в ходе которого они пытались выяснить потенциальные эффекты от вещества под названием диоктилфталат. Ее часто используют в производстве пластмассы.

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Поэтому диоктилфталат можно легко найти в составе мебели, покрытий пола, ковров, облицовки, игрушек и обуви. Они также проверили поліхлорированный дифенил 153 – запрещенное химическое соединение, которое задерживается в среде и связано с мужским бесплодием.

Британские авторы исследования, опубликованного в Scientific Reports, изложили выводы, связанные с этими веществами сокращения качества спермы на 50% среди мужчин за период с 1938 года до 2011-го. Также у собак возникли те же проблемы. За 26 лет качество собачьей спермы тоже ухудшилась на 30%. Исследователи взяли образцы у 9 мужчин и 11 собак, которые жили в том же районе в Великобритании. Отдельные образцы спермы обрабатывали упомянутыми веществами с постепенным увеличением дозы.

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Лабораторные тесты показали, что химикаты влияли на то, как половые клетки двигаются. Кроме того, они вызывали фрагментацию ДНК, из-за чего генетический материал в сперме становился аномальным. Результаты указали на то, что проблемы у домашних собак фактически повторяют проблемы мужчин с репродуктивным здоровьем.