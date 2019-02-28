Первые спутники глобального интернета OneWeb вышли на земную орбиту

В случае успеха система сможет предоставлять доступ в Интернет практически в любой точке Земли.

Компания Arianespace вывела в космос первые шесть аппаратов глобальной системы спутникового интернета OneWeb.

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Как сообщает N+1, ракета «Союз СТ-Б» с шестью спутниками стартовала с космодрома Куру 28 февраля в 00:37 по московскому времени. Если опытная эксплуатация аппаратов будет признана успешной, с конца 2019 года начнутся регулярные запуски для развертывания полноценной орбитальной группировки OneWeb из 650 спутников.

Проект OneWeb представляет собой систему глобального спутникового интернета, состоящую из нескольких сотен низкоорбитальных спутников, а также наземных станций. Система сможет предоставлять доступ в Интернет (50 мегабит в секунду) практически в любой точке Земли.

В качестве основных клиентов компания рассматривает жителей труднодоступных районов с низкокачественным или отсутствующим подключением к интернету, а также транспорт, такой как суда и самолеты.

Отмечается, что OneWeb - не единственная глобальная система спутникового интернета. Так, в 2018 году SpaceX запустила два первых спутника проекта StarLink. Собственные подобные системы хотят создать Россия и Китай.

Кроме того, некоторые существующие глобальные системы спутниковой связи, такие как Iridium, уже предоставляют доступ в интернет.