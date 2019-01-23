Под Одессой астрономы собственноручно сконструировали уникальный телескоп и открыли несколько астероидов (видео)

Специалисты изготовили на наблюдательной станции даже зеркало для телескопа, его диаметр составляет 80 см.

Неподалеку Одессы за небом круглосуточно наблюдает самый большой на материковой Украине телескоп-астрограф, созданный украинскими специалистами. Его данными пользуется даже Европейское космическое агентство.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что астрономы сконструировали телескоп собственными руками, почти без использования промышленных компонентов. На наблюдательной станции было изготовлено даже зеркало для него. Диаметр – 80 см.

Телескоп фотографирует небо, а компьютер обрабатывает цифровые фото. Ученые исследуют небесные тела, а кроме того, внимательно следят за искусственными спутниками Земли и космическим мусором. Чтобы не произошло столкновение обломков с искусственными сателлитами, специалисты постоянно рассчитывают изменение орбит космических объектов. Данные предоставляют Европейскому космическому агентству.

Вместе с орбитальным телескопом «Гайя» астрономы уже открыли несколько неизвестных астероидов.

Ранее телескопы NASA сфотографировали самую яркую комету 2018 года. Комета 46P/Wirtanen приблизилась к Земле 16 декабря, находясь на расстоянии около 12 миллионов километров - в 30 раз дальше, чем Луна.