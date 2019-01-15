Иран не сумел вывести спутник на орбиту Земли

Ракета-носитель была запущена сегодня с космодрома «Имам Хомейни».

Иран не сумел вывести на заданную орбиту отечественный спутник «Пеям» ("Сообщение").

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Об этом сообщил министр телекоммуникаций Ирана Мухаммед Джавад Азери Джехроми, передает Анадолу. По его словам, ракета-носитель была запущена в 04:00 по местному времени 15 января с космодрома «Имам Хомейни».

«Первая и вторая ступени ракеты-носителя успешно функционировали в штатном режиме, однако в момент отделения от носителя произошли технические неполадки. Спутник не смог набрать достаточную скорость. К сожалению, спутник не вышел на заданную орбиту», -сказал Джехроми.

Две недели назад в Тегеране заявили, что запустят на орбиту два спутника не оборонного назначения - «Пеям» и «Дусти».

3 октября 2018 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран использует в ракетах-носителях технологии, применяемые при производстве баллистических ракет, и призвал Тегеран отказаться от запуска спутников.