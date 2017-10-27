Иранские ученые разрабатывают нанолекарства от рака

В ходе проведения лабораторных исследований ученые из Исфаханского университета разработали нанолекарства, предназначенные для лечения раковых заболеваний, и уже провели ряд тестов. Об этом сообщает «Иран сегодня» со ссылкой на Iran Front Page.

Новый препарат может быть более эффективным, чем другие лекарства, которые используются при онкологических заболеваниях. Кроме того, новые нанолекарства имеют меньше побочных эффектов.

По словам одного из членов исследовательской группы, наноматериалы имеют свойства «умных лекарств» и поступают в раковые клетки, когда уровень рн (ионов водорода) в них снижен, действуют против больных клеток и не вредят здоровым.

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23 октября международная группа медицинского образования Великобритании подписала с Министерством здравоохранения Исламской республики Иран меморандум о взаимопонимании, чтобы финансировать строительство онкологических центров в стране.

Стоимость сделки оценивается в 1,8 млрд евро. Она предусматривает инвестирование и строительство современных центров для лечения онкологических заболеваний по всей стране. Планируется, что в ходе следующих переговоров стороны обсудят последние детали меморандума. Стороны также будут обмениваться информацией, статистикой и достижениями в области лечения рака и обучения персонала.