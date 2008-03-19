Евросоюз утвердил единый стандарт мобильного телевидения

Евросоюз утвердил Digital Video Broadcasting Handheld (DVB-H) в качестве стандарта для мобильного телевидения в Европе, сообщает Reuters. DVB-H разработан финской компанией Nokia.

Включение стандарта DVB-H в список официальных стандартов ЕС означает, что Еврокомиссия будет поощрять страны-члены использовать именно этот стандарт для распространения мобильного телевидения.

Правительства Великобритании, Нидерландов и Германии выступили против принятия единого стандарта мобильного телевидения, призывая каждую страну самостоятельно определиться со стандартом вещания. Но они оказались в меньшинстве.

Представители Еврокомиссии надеются, что принятие единого стандарта мобильного телевидения в год проведения Олимпиады и Чемпионата Европы по футболу даст мощный толчок для развития этого сервиса.

Сегодня DVB-H - единственный глобальный стандарт мобильного телевидения. Такие страны, как Южная Корея, Япония, США и Китай развивают собственные форматы мобильного телевидения.

Лента.ру