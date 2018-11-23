Ученые нашли воду в атмосфере одной из экзопланет, до нее 179 световых лет

Полученные изображения подтверждают наличие воды в ее атмосфере и отсутствие метана на экзопланете.

Благодаря технологиям Обсерватории Кека удалось обнаружить воду в атмосфере планеты звезды HR 8799 в созвездии Пегаса.

Сама звезда HR 8799 - звезда главной последовательности возрастом в 30 миллионов лет, пишет Naked Science. В 2008 году астрономы объявили о наблюдении за тремя экзопланетами вокруг этой звезды - HR 8799b, c и d - с помощью телескопов Keck и Gemini, а в 2010 году они заявили об открытии четвертой планеты - HR 8799e.

Новые наблюдения относятся к HR 8799c - это молодая гигантская газовая планета, в семь раз превышающая массу Юпитера, которая каждые 200 лет делает оборот вокруг своей звезды. Полученные изображения подтверждают наличие воды в ее атмосфере и отсутствие метана. Результаты опубликованы в Astronomical Journal, ведущий автор исследования - доцент Университета штата Огайо Цзи Ван.

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Открытие удалось совершить благодаря использованию двух технологий телескопа Обсерватории Кека. Это адаптивная оптика, которая противодействует размытым эффектам атмосферы Земли, и спектрометр на телескопе Кек 2, называемый спектрофотометром Cryogenic Echelle с ближним инфракрасным излучением (NIRSPEC) - спектрометром высокого разрешения, который работает в инфракрасном L-диапазоне (типе инфракрасного света с длиной волны около 3,5 микрометра).

Объединив спектрографию L-диапазона с адаптивной оптикой, ученым удалось преодолеть трудности наблюдения за планетой, сумев сделать наиболее точные измерения планеты и подтвердив наличие воды и отсутствие метана.

"Прямо сейчас, благодаря обсерватории, мы можем узнать о физике и динамике этих гигантских планет, которые совсем не похожи на планеты Солнечной системы. Например, теперь мы уверены в отсутствии метана на этой планете", - говорит Ван.

Команда ученых уже работает над следующим новейшим инструментом в Обсерватории Кека, который называется KPIC (Keck Planet Imager и Characterizer). KPIC также будет использовать адаптивную оптику и спектроскопию, однако с его помощью астрономы смогут изучать планеты, свет которых еще слабее и которые находятся гораздо ближе к их звезде, чем HR 8799c. Такая технология, способная запечатлеть эту планету, будет использоваться и на следующих телескопах.

Ранее сообщалось, что астрономы получили беспрецедентные данные о составе планеты HR 8799c - газового гиганта примерно в семь раз массивнее Юпитера, делающего полный оборот вокруг своей звезды каждые 200 лет. Команда применила передовые технологии в Обсерватории Кека на Мауна-Кеа на Гавайях, чтобы подтвердить существование воды в атмосфере планеты и отсутствие метана.