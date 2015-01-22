В Украине стартовала кампания против интернет-пиратства

Как сообщили организаторы, ее цель - актуализировать проблему «пиратского» бизнеса в общественном сознании, а также препятствовать финансированию рекламодателями украинских сайтов-«пиратов».

Кампания пройдет в онлайне и в телеэфире. Ролики будут размещаться в эфире в течение месяца на телеканалах медиагрупп StarLightMedia и «1+1 Медиа», а также на сайтах телеканалов и на площадках, с которыми работают «1+1 Медиа», «Медиа Группа Украина», StarLightMedia.

В кампании – 5 роликов, в которых украинские звезды, с одной стороны, и влиятельные игроки рекламного рынка, с другой, призывают интернет-зрителей не смотреть видео на пиратских площадках, а рекламодателей – не финансировать пиратство, размещая рекламу на площадках с нелегальным контентом. В кампании снялись судья проекта «Україна має талант» на СТБ Игорь Кондратюк, ведущий 1+1 Юрий Горбунов, телеведущий и директор телеканалов «Футбол 1»/«Футбол 2» Александр Денисов, а также директор отдела маркетинга Mondelez Украина Наталья Ревика и директор агентства OMD Optimum Media Виталий Матвеев.

В частности, Наталья Ревика заявила : «Мы, Mondelez Украина, – один из крупнейших рекламодателей в Украине. Но для нас принципиально не размещаться на сайтах с пиратским контентом. Я надеюсь, что другие украинские рекламодатели будут следовать этому примеру». Виталий Матвеев подчеркнул: «Пираты нарушают закон. Поощряя таких людей, мы никогда не станем цивилизованным обществом. Наша компания – за честный бизнес».

Как сообщается в пресс-релизе кампании, в 2014-м году 33 сайта полностью перестали размещать нелегально контент участников Инициативы «Чистое Небо», 27 из них начали использовать интересующий их контент медиагруп в легальном плеере. Список украинских сайтов, которые размещают контент нелегально, а также список легальных сайтов, можно найти на площадке http://legalcontentua.com/. Популяризация этого «антипиратского» ресурса – еще одна задача стартовавшей рекламной кампании.

Напомним, летом инициатива «Чистое небо» участвовала во встрече с рекламодателями и рекламными агентствами, где призвала их не размещать рекламу на «пиратских» сайтах. При этом отмечается, что зачастую крупные сайты, например, Вконтакте, Одноклассники, Мейл.ру, готовы к сотрудничеству с инициативой «Чистое небо». Но, по словам организаторв, к сожалению, такие сайты не предотвращают пиратское размещение контента, а реагируют на обращения правообладателей только пост-фактум, удаляя контент, ранее незаконно размещенный на их площадках. В связи с этим в кампании рекламодателей просят быть внимательнее, если они хотят выбирать для рекламы своих брендов только легальное видео.

Инициатива «Чистое небо» была создана телегруппами «1+1 Медиа», «Медиа Группа Украина», Inter Group и StarLightMedia в июне 2013 года. Цель инициативы – добиться, чтобы в украинском интернете не размещался защищенный правом интеллектуальной собственности видеоконтент без разрешения правообладателей, а также развивать легальный видеоконтент. Площадка, на которой обсуждаются вопросы, связанные с нарушением авторских прав в интернете, созданная инициативой - http://legalcontentua.com.