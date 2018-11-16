Ученые назвали худший год в истории человечества

По словам экспертов, худший год в истории человечества – 536 год нашей эры.

Группа американских ученых и историков выяснили, в какой год людям жилось труднее. И это не 1347, когда в Европу пришла Черная смерть, и не любой из лет Холокоста между 1941 и 1945.

Ученые говорят, что худший год в истории человечества – 536 год нашей эры, который не только запомнился "бесконечным мраком", но и повлек за собой целый ряд бедствий, пишет ТСН со ссылкой на Science Alerte.

Проанализировав летописи о мировых катастрофах, ученые установили, что в 536 году Европа, Ближний Восток и некоторые регионы Азии находились почти в полной темноте в течение 18 месяцев.

Вместе с этим температура летом опустилась до +1 градуса тепла, став предвестником самого холодного десятилетия за 2300 лет.

В том же году в традиционно теплых регионах Китая выпал снег, погубивший урожай. В итоге в стране начался страшный голод, который привел к многочисленным смертям.

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"Весь год солнце испускало свет как луна, без лучей, как будто оно теряло свою силу, перестав, как прежде, чисто и ярко сиять. С того времени, как это началось, не прекращались среди людей ни война, ни моровая язва, ни какое-либо иное бедствие, несущее смерть", - писал византийский историк Прокопий.

За два года Европу поразила чума Юстиниана. Она охватила всю территорию цивилизованного мира той эпохи и возвращалась в виде отдельных эпидемий еще в течение двух веков. Жертвами болезни на Востоке стало около 100 миллионов человек, в Европе от чумы погибло до 25 миллионов человек.

Майкл Маккормик из Гарвардского университета смог установить причину таинственной темноты в сотрудничестве с Полом Маевский из Университета Мэна.

Разгадку подсказал древний шведский ледник. Образцы льда, которые соответствовали той эпохе, показали, что в 536 году в Исландии произошло мощнейшее извержение вулкана. Его выбросы накрыли большую часть Евразии слоем пепла. Затем в 540 и 547 гг. произошло еще два извержения. Вместе они привели к упадку экономики европейский народов.

Как сообщал УНИАН, причину гибели человечества британский физик Стивен Хокинг описал в своей последней книге под названием «Краткие ответы на большие вопросы». В своих последних размышлениях физик описывал сценарии, при которых жизнь больше не сможет существовать на Земле. В частности, среди таких сценариев он перечислил последствия ядерной войны и необратимые климатические изменения. Но главная угроза скрывается в далеком космосе.