В Китае разработали робота-гусеницу, который будет помогать медикам проводить операции (видео)
12:50, 06 ноября 2018Наука и IT
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Робот может осилить в сотню раз тяжелее себя груз.
В Китае разработали робота-гусеницу, что доставляет таблетки и помогает проводить операции.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Разработчики ошеломили высокотехнологичной и одновременно микроскопической новинкой. Крохотную чудо-гусеницу планируют запустить просто внутрь человеческого тела.
Робот может осилить в сотню раз тяжелее себя груз. Управляют роботом с помощью специального магнитного устройства.
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