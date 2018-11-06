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В Китае разработали робота-гусеницу, который будет помогать медикам проводить операции (видео)

12:50, 06 ноября 2018
Наука и IT
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Разработчики ошеломили высокотехнологичной и одновременно микроскопической новинкой. Крохотную чудо-гусеницу планируют запустить просто внутрь человеческого тела.

Робот может осилить в сотню раз тяжелее себя груз. Управляют роботом с помощью специального магнитного устройства.

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Теги: #Китай#робот