В Китае разработали робота-гусеницу, который будет помогать медикам проводить операции (видео)

Робот может осилить в сотню раз тяжелее себя груз.

В Китае разработали робота-гусеницу, что доставляет таблетки и помогает проводить операции. Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Читайте такжеДоставкой почты в Норвегии начнут заниматься роботы (видео) Разработчики ошеломили высокотехнологичной и одновременно микроскопической новинкой. Крохотную чудо-гусеницу планируют запустить просто внутрь человеческого тела. Робот может осилить в сотню раз тяжелее себя груз. Управляют роботом с помощью специального магнитного устройства.

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